Brutto infortunio per Ekitike: il Mondiale ora è a rischio

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(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Sembra davvero grave", per usare le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpoool, l'infortunio di Hugo Ekitike, attaccante francese dei Reds per il quale ora si complica il cammino verso il Mondiale. Al 30' del quarto di ritorno di Champions, Ekitike e' crollato a terra senza contrasti particolari, per una distorsione alla caviglia che ha reso necessario l'intervento dei medici e l'uscita in barella.

"Sembra messo davvero male, ma è difficile dire quanto grave sia l'infortunio", ha detto Slot dopo la partita. Konaté, compagno di nazionale, parla di un momento "molto difficile per lui". "Penso che sia una brutta notizia: non ho parole per esprimermi perché con i Mondiali alle porte è davvero molto difficile per lui e gli mando le mie preghiere". (ANSA).