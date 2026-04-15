Gazzetta - Allegri ed il Milan, il tecnico chiede coinvolgimento sul mercato. E la Nazionale...

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Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan appare, almeno per ora, orientato verso la continuità. Tutte le parti coinvolte sembrano intenzionate a proseguire insieme, si legge su gazzetta.it: il progetto è appena iniziato, il contratto può estendersi fino al 2029 e il rapporto tra allenatore e società è solido, basato su stima e fiducia reciproca.

Tuttavia, non si tratta di una certezza assoluta. La situazione della Nazionale italiana potrebbe coinvolgere proprio Allegri. L’ipotesi di guidare gli Azzurri rappresenta una prospettiva importante, che il tecnico livornese non può ignorare. Nelle prossime settimane Allegri cercherà dunque maggiore chiarezza da parte del Milan: strategie future, piani di mercato e un coinvolgimento totale nel progetto tecnico. Se queste garanzie arriveranno, la sua permanenza a Milanello resterà l’opzione più probabile.

La dirigenza rossonera, però, è consapevole che lo scenario potrebbe cambiare e si sta muovendo con prudenza, iniziando a valutare possibili alternative. Tra le ipotesi più concrete emerge quella di Vincenzo Italiano, attualmente al Bologna. Nonostante sia legato ai rossoblu fino al 2027 e si trovi bene in Emilia, un eventuale ritorno di interesse rossonero potrebbe riaprire i giochi, soprattutto con la prospettiva di competizioni europee.

Tra gli altri nomi che circolano ci sono profili di esperienza e prestigio: Gian Piero Gasperini, il cui futuro alla Romaresta incerto, Roberto Mancini, che potrebbe essere interessato a un ritorno in Europa, e Thiago Motta, già seguito dal Milan in passato. Più suggestiva, ma decisamente affascinante, l’idea di Simone Inzaghi.