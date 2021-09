Champions League, Lewandowski fa 14 su 14 dal dischetto! Tra gli infallibili anche Kakà, Balotelli e Giroud

Robert Lewandowski è semplicemente infallibile. Nulla che non si sappia già, ma le statistiche sui rigori calciati sono clamorose: in Champions League l'attaccante polacco, infatti, ha segnato 14 goal sui 14 rigori tirati. Nel podio della competizione anche tre rossoneri (due ex e un attuale): Kakà è a 5, mentre Balotelli e Giroud sono a 3 così come Ciro Immobile.