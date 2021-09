Champions League, per Mario Gomez Bayern Monaco e Chelsea favorite

L'ex centravanti di Bayern Monaco e Fiorentina Mario Gomez, ora commentatore tv, dalle colonne del Stuttgarter Nachrichten ha svelato le sue favorite per la vittoria della Champions League in questa stagione: "Bayern e Chelsea sono le squadre che hanno la migliore squadra secondo me. Hanno un ottimo allenatore, un attaccante eccezionale e un'asse portante di grande livello oltre giocatori di grande leadership. In generale sono le squadre più omogenee della competizione".