Champions League, salutano Ajax e Atlético Madrid. Liverpool agli ottavi

Si sono giocati oggi gli altri match validi per la quinta giornata di Champions League. Il Porto ha superato il Club Brugge ottenendo l'accesso agli ottavi, così come hanno fatto Liverpool e Inter superando rispettivamente Ajax e Viktoria Plzen. I lancieri hanno salutato la massima competizione internazionale, come l'Atlético Madrid a cui non è bastato il 2-2 con il Bayer Leverkusen. Di seguito i risultati completi:

Club Brugge-Porto 0-4 (giocata alle 18.45)

Inter-Viktoria Plzen 4-0 (giocata alle 18.45)

Ajax-Liverpool 0-3

Atlético Madrid-Bayer Leverkusen 2-2

Barcellona-Bayern Monaco 0-3

Francoforte-Marsiglia 2-1

Napoli-Rangers 3-0

Tottenham-Sporting Lisbona 1-1