Champions League, sorteggiato il primo turno preliminare: le partite

Si riportano di seguito i match del primo turno preliminare di Champions League

Andata 5/6 luglio, ritorno 12/13 luglio

Pyunik (ARM) vs CFR Cluj (ROU)

Maribor (SVN) vs Shakhtyor Soligorsk (BLR) *

Ludogorets Razgrad (BUL) vs Sutjeska Nikšić (MNE)

Diddeleng (LUX) vs Tirana (ALB)

Tobol (KAZ) vs Ferencváros (HUN)

Malmö (SWE) vs Preliminary round winners

Ballkani (KOS) vs Žalgiris (LIT)

HJK (FIN) vs RFS (LVA) *

Bodø/Glimt (NOR) vs KÍ (FRO)

The New Saints (WAL) vs Linfield (NIR)

Shamrock Rovers (IRL) vs Hibernians (MLT)

Lech Poznań (POL) vs Qarabağ (AZE)

Shkupi (MKD) vs Lincoln Red Imps (GIB)

Zrinjski (BIH) vs Sheriff (MDA)

Slovan Bratislava (SVK) vs Dinamo Batumi (GEO)