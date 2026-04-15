Champions League, spettacolo in Baviera. Bayern-Real Madrid 4-3

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Spettacolo in Germania nei quarti di finale di ritorno tra Bayern Monaco e Real Madrid: all'Allianz Arena termina 4-3 e la squadra di Kompany va in semifinale, dove incontrerà il super PSG di Luis Enrique.

E pensare che la serata inizia malissimo per i bavaresi, con Neuer che sbaglia il rinvio e Guler segna di prima da oltre i trenta metri con un sinistro magico. Arriva quasi immediatamente il pareggio dei padroni di casa con Pavlovic, che su un corner beffa Lunin uscito malissimo. Alla mezz'ora Guler firma la sua doppietta con un altro sinistro magico, questa volta su punizione. Niente da fare per Neuer.

Qualche minuto dopo arriva il nuovo pareggio del Bayern: Harry Kane si smarca bene in area, aggancia e di destro fulmina Lunin. Parità. 2-2 che dura poco, visto che a fine primo tempo Mbappé accompagna benissimo il contropiede di Vinicius, si inserisce e a tu per tu con Neur rimane freddissimo.

Secondo tempo molto tirato e nervoso, fino all'episodio che cambia la partita: Camavinga, già ammonito, protesta e perde tempo ritardando la ripresa di gioco: secondo giallo, espulso. Furia Real Madrid per un episodio che farà discutere a lungo. Al minuto 89 Diaz, complice una deviazione di Militao, beffa Lunin dal limite. A tempo scaduto M. Olise chiude tutto con un sinistro a giro all'incrocio che prende prima il palo e poi si insacca. Grande spettacolo all'Allianz Arena, tra Bayern e Real termina 4-3.