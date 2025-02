Champions League, venerdì il sorteggio di ottavi, quarti e semifinali

vedi letture

Il sorteggio degli ottavi di finale, quarti di finale e semifinali della UEFA Champions League 2024/25 si svolgerà alle 12:00 CET di venerdì 21 febbraio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Le prime otto squadre della fase a gironi si sono qualificate automaticamente agli ottavi di finale, dove saranno raggiunte dalle otto vincitrici dei play-off della fase a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno, una novità della competizione nel 2024/25.

Dai play-off della fase a eliminazione diretta in poi, il torneo è una staffa con potenziali avversari negli ottavi di finale, quarti di finale e semifinali anch'essi predefiniti da abbinamenti che sono determinati dalle posizioni finali in campionato delle squadre. Ad esempio, le squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto nella fase di campionato affronteranno le vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta che coinvolgono le squadre classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto negli ottavi di finale; le squadre che si classificano al terzo o al quarto posto saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta che coinvolgono le squadre classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto, e così via.

Quali squadre sono coinvolte nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League?

Le otto vincitrici dei play-off della fase a eliminazione diretta in due partite, che si terranno l'11/12 e il 18/19 febbraio, si uniranno alle prime otto squadre della fase di campionato nel sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto della fase di campionato saranno teste di serie per il sorteggio degli ottavi di finale e, in linea di principio, giocheranno le partite di ritorno in casa.

Confermati agli ottavi di finale (ordinati in base alla posizione nella fase di campionato)

1. Liverpool (ENG)

2. Barcellona (ESP)

3. Arsenal (ENG)

4. Inter (ITA)

5. Atleti (ESP)

6. Leverkusen (GER)

7. Lille (FRA)

8. Aston Villa (ENG)

Spareggi fase a eliminazione diretta

Brest (FRA) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Monaco (FRA) vs Benfica (POR)

Juventus (ITA) vs PSV Eindhoven (NED)

Feyenoord (NED) vs Milan (ITA)

Manchester City (ENG) vs Real Madrid (ESP)

Celtic (SCO) vs Bayern München (GER)

Club Brugge (BEL) vs Atalanta (ITA)

Sporting CP (POR) vs B. Dortmund (GER)

Come funziona il sorteggio degli ottavi di finale?

I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase di campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).

Le squadre di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni negli ottavi di finale contro la vincitrice dei play-off della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è stata determinata dal sorteggio dei play-off della fase a eliminazione diretta.

Per l'estrazione vengono preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie inserite nelle urne corrispondenti, in base alla classifica del campionato.

Il sorteggio assegna il lato del tabellone a tutte le squadre classificate, iniziando con le squadre classificate 7/8 e finendo con le squadre classificate 1/2.

Una palla viene estratta dall'urna contenente le due squadre classificate pertinenti (vale a dire le squadre classificate 7 e 8) e viene aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna viene posizionata nel suo posto riservato sul lato argentato della staffa (vedi grafico della staffa sopra). L'altra squadra testa di serie dell'accoppiamento viene quindi estratta e visualizzata, e assegnata nel corrispondente posto riservato sul lato blu della staffa (vedi sopra).

La stessa procedura viene eseguita con le restanti squadre classificate.

In linea di principio, le squadre teste di serie giocano la partita di ritorno in casa.

Il Milan, in caso di qualificazione agli ottavi, affronterà una tra Inter e Arsenal.

Come funziona il sorteggio dei quarti di finale della Champions League?

Il sorteggio viene effettuato per determinare l'ordine delle partite (vale a dire quale squadra ospiterà la gara di andata e quale quella di ritorno), poiché tutti i potenziali avversari sono noti fino alla finale.

Per questa estrazione vengono preparate quattro ciotole, due per il lato argento della staffa e due per il lato blu della staffa. Ogni ciotole contiene due palline che rappresentano i vincitori degli ottavi di finale da un piolo del lato pertinente della staffa, con la prima ciotola argentata contenente foglietti di carta contrassegnati con 'Vincitori R16 1' e 'Vincitori R16 2' e la seconda ciotola argentata 'Vincitori R16 3' e 'Vincitori R16 4'.

Nella prima ciotola sul lato blu saranno presenti i foglietti di carta con la scritta "Vincitori R16 5" e "Vincitori R16 6" e, infine, nella seconda ciotola sul lato blu saranno presenti i foglietti di carta con la scritta "Vincitori R16 7" e "Vincitori R16 8".

L'estrazione inizia mescolando e poi estraendo le palline poste nella prima urna del lato argentato della staffa. La prima pallina estratta da questa urna indica la squadra che giocherà la prima partita dei quarti di finale in casa, e la seconda pallina la squadra che giocherà la partita di ritorno in casa.

La procedura viene ripetuta con le restanti ciotole per completare gli abbinamenti dei quarti di finale.

Come funziona il sorteggio delle semifinali di Champions League?

Per questa estrazione vengono preparate due urne, una per il lato argento del tabellone con palline contenenti foglietti di carta recanti la scritta "Vincitori QF 1" e "Vincitori QF 2", e una per il lato blu del tabellone contenente "Vincitori QF 3" e "Vincitori QF 4".

L'estrazione inizia mescolando e poi estraendo le palline poste nell'urna per il lato argento della staffa. La prima pallina estratta indica la squadra che giocherà la prima partita della semifinale del lato argento in casa, e la seconda pallina la squadra che giocherà la partita di ritorno in casa.

La procedura viene ripetuta con la ciotola rimanente per completare gli abbinamenti semifinali.

Ci sarà anche un sorteggio per la finale di Champions League?

Poiché le squadre sono state designate a un lato della staffa tramite sorteggio per la fase a eliminazione diretta play-off/ottavi di finale, non viene effettuato alcun sorteggio per la finale. I vincitori della semifinale sul lato argento della staffa vengono designati come squadra di casa nominale per la finale.

Le squadre dello stesso Paese possono affrontarsi negli ottavi di finale, nei quarti di finale e nelle semifinali della Champions League?

Sì, i club possono affrontare avversari provenienti dalla stessa federazione nazionale e dalle squadre con cui hanno già giocato nella fase di campionato.

Quando si giocano gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League?

Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco)