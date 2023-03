Champions League, venerdì il sorteggio di quarti e semifinali: tutte le info

MilanNews.it

© foto di José María Díaz Acosta

Venerdì 17 marzo alle 12 a Nyon andrà in scena il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della Champions League 2022/23. Ecco i criteri riportati dal sito ufficiale della UEFA:

- Il sorteggio è aperto. Non sono previste teste di serie e le squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro.

- Possono affrontarsi squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi.

- Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (che oppongono le vincitrici dei quarti) e per determinare la squadra di casa pro forma in finale.