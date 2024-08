Champions Pack: prosegue la vendita. Tutte le info e i prezzi

Il Champions Pack comprende le quattro partite casalinghe del girone di UEFA Champions League. Le avversarie dei rossoneri e le date delle singole partite incluse nel pack saranno ufficializzate durante il sorteggio del 29 agosto.



Dal 16 agosto ore 12:00 al 21 agosto ore 23:59

Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2024/25 e alle 3 stagioni precedenti (2023/24, 2022/23, 2019/20).

Gli aventi diritto potranno acquistare il Champions Pack confermando il medesimo posto scelto per l’abbonamento di Serie A 2024/25. (*)



Dal 23 agosto ore 12:00 al 26 agosto ore 23:59

Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2024/25 e alle 2 stagioni precedenti (2023/24, 2022/23).

Gli aventi diritto potranno acquistare un Champions Pack scegliendo un posto tra quelli disponibili dopo la precedente fase di vendita.



Dal 27 agosto ore 12:00 al 29 agosto ore 12:00

Vendita riservata agli abbonati entro il 4 agosto alla serie A stagione 2024/25.



Il Champions Pack viene caricato sulla CRN Card.

Cedibilità: le partite incluse nel Champions Pack possono essere cedute solo ad altri titolari di CRN Card.

Settori riservati UEFA (*)

Per le gare di UEFA Champions League, alcuni posi disponibili in campionato sono riservati, per accordi istituzionali, all'ente organizzatore dell'evento. Se il tuo posto rientra tra quelli riservati alla UEFA, e hai diritto di accesso alla FASE 1, non ti sarà possibile procedere all'acquisto del Champions Pack sullo stesso posto a sedere, ma non perdi il diritto di acquisto del Champions Pack. Ti abbiamo, infatti, riservato un posto alternativo in un settore simile a quello da te occupato per il campionato.

Il posto sarà già assegnato in automatico quando accederai al sito per effettuare l'acquisto in prelazione, nella prima fase di vendita. Se non vuoi confermare il nuovo posto assegnato in automatico, potrai scegliere tra uno dei posti rimasti disponibili e non confermati dagli altri abbonati accedendo alla FASE 2.



SPOSTAMENTO SETTORI UEFA

Settore S (intero settore).

Settore T (intero settore).

Settore R (da fila 7 a 10).

Settore B (intero settore).

Settore 157 (intero settore).

Settore 228 (da fila 9 a 10).

Settore 330 (da fila 6 a 11).

Ecco il listino prezzi: