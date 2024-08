Champions stile "revival" per il Milan: Liverpool e Carletto

L'urna (e il computer) di Nyon ha svelato quelle che saranno le avversarie del Milan nella prossima Super Champions League. Un "campionatino", così lo definisce Il Corriere dello Sport, in stile revival per il Diavolo, visto che la formazione di Paulo Fonseca ritroverà il Liverpool sulla sua strada, che negli anni di Ancelotti era diventato un classico nelle finali di Champions.

Non solo, il Milan ritroverà anche sua maestà Carlo Ancelotti, che per la prima volta dopo anni tornerà a San Siro, ma questa volta da avversario della squadra che gli ha dato la spinta per entrare nell'Olimpo del calcio mondiale. Scrive poi il quotdiano che "Il campionatino del Milan è interessante: oltre a Liverpool e Real incontrerà Bruges, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava" concludendo che "se Fonseca comincia a ingranare con la nuova squadra può portarla almeno agli spareggi",