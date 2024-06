Chanot: "Giroud in MLS proprio quello che serviva ai Los Angeles FC"

Al termine di Euro2024 Olivier Giroud lascerà una volta e per tutte il Milan per diventare un nuovo giocatore dei Los Angeles FC, compagine di MLS nella quale hanno giocato, fra gli altri, Gareth Bale e Giorgio Chiellini, e nella quale ritroverà il suo storico compagno di Nazionale Hugo Lloris. Particolarmente fomentato per questo innesto il difensore del Lussemburgo e degli LA FC Maxime Chanot, che intervistato dal sito gianlucadimarzio.com non ha nascosto tutta la sua euforia per lo sbarco in MLS di Olivier Giroud. Queste le sue dichiarazioni.

"Sono felicissimo per l'arrivo di Olivier. Da un punto di vista collettivo della squadra mancava un numero nove, noi aspettavamo solo Giroud. Già senza di lui abbiamo ottenuto ottimi risultati ma con lui faremo il salto di qualità. Olivier può dire la sua, soprattutto in MLS. La domanda è se sarebbe ancora in grado di fare bene in Europa e io penso proprio di sì perché l'ha dimostrato l'anno scorso. Non ci siano dubbi che abbia il livello della MLS".