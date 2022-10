CHE-MIL (1-0): fine primo tempo. Milan in difficoltà, ma su quell'ultima azione...

MilanNews.it

Dopo un'inizio di personalità del Milan, il Chelsea si rende molto pericoloso con tre calci piazzati consecutivi, sull'ultimo dei quali è Fofana a risolvere un mischione spedendo la palla in rete. Da quel momento in poi, i Blues hanno alzato il livello fisico del match, mettendo in difficoltà i rossoneri che non creano alcun pericolo... fino all'ultima azione della frazione con gli incredibili errori sotto porta di De Ketelaere e Krunic. Serve più cattiveria e capacità di aprire il gioco.