Che risorsa Florenzi! questi i suoi numeri contro il Napoli

Un Milan compatto, unito e forte di gran spirito di squadra vince 1-0 contro il Napoli nel posticipo domenicale della 24^esima giornata di Serie A: decide un gol di Theo sull'ennesimo grande assist di Rafa Leao. Dopo, tanto, troppo tempo (non capitava dal 30 dicembre contro il Sassuolo) i rossoneri vincono senza subire reti, gestendo bene il possesso palla ma sprecando forse ancora troppi contropiedi in ottica offensiva. I rossoneri adesso viaggiano su alte frequenze in Serie A.

Un focus sui numeri di Alessandro Florenzi, subentrato a San Siro contro il Napoli per l'infortunio rimediato da Calabria. Contro gli azzurri l'ex terzino di Roma e PSG ha contato sei ingressi nella trequarti avversaria, nessun giocatore di movimento del Milan ha fatto meglio e con Il 100% dei passaggi realizzati nella trequarti avversaria.