"Che sorteggio!" La reazione della stampa inglese a Milan-Manchester United di EL

"What a tie!" commenta il Mananchester Evening News su Twitter subito dopo il durissimo sorteggio che ha accoppiato Manchester United e Milan. Il Mirror evidenzia come questa sia la sfida di Zlatan Ibrahimovic, che ha giocato proprio allo United nel 2016/17 contribuendo alla vittoria proprio in Europa League, se pur saltando la parte finale del torneo per un grave infortunio rimediato ai quarti di finale. "Sleeping giants" titola il Sun in riferimento al passato glorioso del Milan, che è considerato senza dubbio l'avversario più difficile per le inglesi. Anche il Daily Mail evidenzia: "Il ritorno di Zlatan".

