Chef Berton: "In caso di vittoria nel derby, il Milan darebbe un segnale forte al campionato"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Berton, noto chef e grande tifoso milanista, ha parlato così del derby di domani sera: "Seguirò la sfida al computer, in cucina, dal ristorante in Porta Nuova, con il mio staff. Alle 18 guarderemo il primo tempo mangiucchiando, poi seguirò la ripresa a sprazzi per preparare la cena visto che i clienti arriveranno in anticipo: con le nuove direttive a mezzanotte dobbiamo chiudere. È strano vedere una sfida del genere in uno stadio semivuoto, è come se al ristorante invece di cinquanta sedute ne avessi soltanto tre, ma il calcio deve andare avanti, è anche una distrazione in un periodo così complicato. Il Milan sta girando bene, in caso di vittoria darebbe un segnale forte al campionato. Conto molto su Ibrahimovic e Donnarumma. Se Ibra segna lo invito al mio ristorante, tra l’altro abita qui vicino, e di fronte c’è la sede dell’Inter!".