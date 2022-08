Chelsea, altra follia sul mercato: acquistato Fofana per 82 milioni

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - LONDRA, 31 AGO - Ha 21 anni e non ha ancora mai giocato nella nazionale maggiore della Francia (3 le presenze nell'under 21), ma vale già 70 milioni di sterline, pari a circa 82 milioni di euro. E' questa, infatti, la cifra sulla quale Leicester e Chelsea hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore Wesley Fofana ai Blues londinesi. Lo hanno reso noto i due club. "Uno dei giovani giocatori più quotati della Premier League arriva per rinforzare la difesa di Thomas Tuchel", è scritto in una nota del Chelsea che quindi, dopo i 70 milioni spesi per Cucurella del Brighton (1 presenza nella nazionale spagnola), i 56 per Sterling e i 15 per l'interista Casadei (nessuna presenza in prima squadra), continua la sua campagna acquisti a suon di decine di milioni. (ANSA).