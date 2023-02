Chelsea, Aubameyang potrebbe andare in MLS ma serve l'ok del Barcellona

Fonte: tuttomercatoweb.com

Futuro a stelle e strisce per Pierre-Emerick Aubameyang?. L'attaccante del Chelsea, recentemente escluso dalla lista Champions dei Blues, è corteggiato dal Los Angeles FC, la squadra dove milita l'ex Juventus Giorgio Chiellini. La trattativa è ben avviata, per il trasferimento però serve il via libera del Barcellona, visto che l'attaccante gabonese è in prestito al Chelsea.