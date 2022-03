Chelsea, Christensen sempre più vicino al Barcellona: a gennaio fu accostato al Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andreas Christensen ha rotto gli indugi ed ha scelto la sua nuova squadra. Come riporta il giornale Sport, il difensore centrale danese, dopo la scadenza del contratto (giugno 2022) con il Chelsea, firmerà con il Barcellona. Nel mercato di gennaio Christensen era stato accostato in maniera forte anche al Milan, che poi però ha deciso di non puntare sul giocatore.