Chelsea, Koulibaly: "Spero che i napoletani saranno con noi contro il Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, si è così espresso in conferenza stampa sulla Serie A: "Sono arrivato qui due mesi fa, mi manca un po Napoli ma è stata una mia scelta, volevo il Chelsea. Pensavo che sarebbe stato difficile per me, perchè giocare in Italia e in Inghilterra è diverso, ma ero già pronto. Sono molto felice di essere qui. Conosco il Milan ed è una squadra molto pericolosa che sa fare tutto. Ma anche il Napoli li hanno battuti quest'anno, abbiamo le chiavi per vincere questa partita. Spero che i tifosi napoletani saranno con noi domani".