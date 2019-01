Chelsea, Sarri: "Higuaín è un grande finalizzatore, speriamo di rigenerarlo velocemente"

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Gonzalo Higuaín, ormai un nuovo giocatore del Chelsea: "Può portare quello che sa fare meglio, il gol. E' molto bravo nel giocare con la squadra ed è un grande finalizzatore. In questa stagione ha avuto difficoltà ma fa parte della carriera di ogni calciatore, speriamo di rigenerarlo velocemente. Lui vuole sempre vincere, quando in campo la situazione è diversa rischia di andare oltre. E' successo solo in due occasioni in Italia, ad Udine e contro la Juventus. Alla base di queste reazioni c'è la voglia di vincere sempre e comunque".