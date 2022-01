Chelsea, Tuchel: "Thiago Silva è il Benjamin Button del calcio. Un miracolo"

In merito al rinnovo di contratto di Thiago Silva con il Chelsea, il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, ha rilasciato delle dichiarazioni. Tuchel ha detto: “È il Benjamin Button, il Thiago Button del calcio. Sì, è così, ma so quanto lavoro e quanta professionalità c'è dietro a tutto ciò. È un miracolo in un certo senso, perché è approdato in questo campionato, con un certo calendario, un altro approccio e questa intensità alla fine della sua carriera è stata una scelta molto coraggiosa, ma so quanto si sforza di rimanere in forma. So quanto si dà da fare fuori dal campo e a casa per recuperare, dormire bene, curare la sua dieta, tutto ciò è semplicemente eccezionale. Può giocare solo grazie a tutto questo lavoro. Siamo felici perché il nuovo contratto gli dà serenità e Thiago ne ha bisogno perché è una persona sensibile ed emotiva. Questo lo rende anche molto prezioso per la nostra squadra”.