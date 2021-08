Chelsea, Ziyech titolare in Supercoppa Europea contro il Villarreal

Al Windosr Park di Belfast andrà in scena questa sera la finale di Supercoppa Europea fra Chelsea e Villarreal. Nell'undici titolare dei campioni d'Europa c'è anche Hakim Ziyech, centrocampista marocchino seguito anche dal Milan. L'interesse per l'ex Ajax è concreto, ma l'operazione è molto difficile in quanto il Chelsea dovrebbe aprire al prestito per chiudere l'operazione con i rossoneri. Al momento il giocatore è in cima alla lista di Maldini, in quanto schierabile sia come trequartista sia come esterno, ma la trattativa appare in salita.