Cherki ha un nonno pugliese: è l'ultima idea della FIGC per rinforzare la Nazionale italiana

Nuova idea per la Nazionale dell'Italia, che potrebbe puntare ad incamerare nella rosa azzurra un nuovo oriundo. Si tratta di Rayan Cherki (21 anni), esterno d'attacco nato in Francia e di origini algerine ma non solo, dato che una parte della sua famiglia - un nonno - ha origini pugliesi.

Lo fa sapere il portale francese RMC Sport, che racconta dell'ultima idea di casa FIGC. In forza a quel Lione che sta fronteggiando un momento di dissesto finanziario, tanto da aver incassato la decisione di subire una retrocessione d'ufficio a fine stagione, ha segnato 7 gol in 11 presenze con la selezione Under 21 della Francia, quella scelta fino ad ora. In Italia sperano di potergli far cambiare idea.