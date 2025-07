Chi è Comotto: Camarda lo ha soffiato all'Inter, il look alla Tonali, la personalità che ha colpito Allegri

Titolare nel Milan a meno di 18 anni. È solo una amichevole, è vero, ma nel nostro calcio - non così giovanile - il Milan si distingue ancora con un altro giovanissimo lanciato tra i grandi. È Christian Comotto, centrocampista centrale, schierato da Allegri da playmaker nel test in corso contro il Perth Glory in Australia dopo gli ingressi a gara in corso contro Arsenal e Liverpool.

Chi è Comotto

Figlio d'arte (il papà, Gianluca, è stato ex calciatore, tra le altre, di Torino e Perugia) e look simile all'amico Sandro Tonali, con cui scambia spesso consigli di crescita (“Tonali è un mio grandissimo punto di riferimento, oltre ad essere un grandissimo giocatore è anche un mio amico. Mi dà qualche consiglio"), Comotto si è spesso distinto nel settore giovanile rossonero per la personalità tecnica che ha sempre mostrato. Tale carattere si è confermato anche nell'ultima stagione in Primavera, giocata ampiamente da sotto età (Christian è un 2008, la media in Primavera è dei 2005) sotto la guida del direttore Vincenzo Vergine e dell'ex allenatore Federico Guidi, nella quale ha collezionato 36 presenze con 4 gol segnati. E la personalità c'è anche con i grandi: alla prima da titolare contro il Perth, rigore procurato, calciato e trasformato con un scavino sotto la traversa.

L'amicizia con Camarda

2008, come Francesco Camarda. I due classe 2008 più noti del settore giovanile rossonero possano ritrovarsi a giocare insieme... D'altronde, è stata proprio la presenza di Camarda a invogliare Comotto, ad appena 12 anni, a preferire il Milan nonostante un accordo praticamente già raggiunto con l'Inter; tra i due, successivamente, si è creato anche un forte legame di amicizia, sfociato in un anno insieme sui prati di gioco e in una quotidianità respirata, sin dal 2020, fuori dai campi. Con la naturale ambizione per due talenti così di arrivare a giocare insieme in Prima Squadra.

L'idea di Allegri e del Milan

Sin dai primi giorni di lavoro a Milanello Max Allegri è rimasto piacevolmente colpito da Christian Comotto. Le risposte avute in queste prime settimane di ritiro sono state talmente positive al punto che l'allenatore del Milan ha deciso di portarsi dietro Comotto anche in questa tournée tra Asia e Oceania. Al rientro in Italia, Comotto si trasferirà in prestito allo Spezia. Per mostrare la sua personalità e affinarsi fisicamente e tatticamente anche in Serie B.