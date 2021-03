Chi è Leonard Blavatnik, il mecenate ucraino che ha regalato la Serie A a Dazn

Leonard Blavatnik è un nome che alla maggior parte dei lettori non dirà nulla: parliamo di un miliardario ucraino, che deve la sua fortuna solo parzialmente dagli oligarchi russi che hanno costruito le loro fortune sulle macerie dell’impero sovietico grazie alle privatizzazioni della prima era-Putin. Risulta il più ricco d’Inghilterra, paese in cui ha la residenza, e straordinario filantropo della monarchia: è tra i maggiori finanziatori dei musei inglesi e ha donato 50 milioni di sterline alla Tate Gallery e 10 al Victoria & Albert Museum, 75 ad Oxford per la realizzazione della “Blavatnik School of Governamnt”.

Tuttosport evidenzia che Blavatnik ha partecipazioni in Spotify e attraverso la sua holding Acces Industries investe nella chimica, nelle biotecnologie, nei new media e nell’immobiliare. E Dazn, che vuole trasformare nella “Netflix sportiva”: dalla sua ha già i diritti della Premier, della Bundesliga, della Champions e dell’Europa League, della NBA e di molto altro in mezzo mondo. E ora, anche della Serie A.