Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Inter e Milan in vetta

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? In vetta a questa speciale classifica, come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), ci sono Inter e Milan con una media rispettivamente di 72.845 e di 71.233 spettatori nelle prime quattro partite casalinghe del campionato 2024-2025. A seguire troviamo Roma (64.196), Napoli (49.413), Lazio (43.125) e Juventus (40.745 in cinque gare).

Questo il programma della nona giornata di Serie A:

25/10/2024 Venerdì 18.30 UDINESE-CAGLIARI DAZN/SKY

25/10/2024 Venerdì 20.45 TORINO-COMO DAZN

26/10/2024 Sabato 15.00 NAPOLI-LECCE DAZN

26/10/2024 Sabato 18.00 BOLOGNA-MILAN DAZN

26/10/2024 Sabato 20.45 ATALANTA-HELLAS VERONA DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 12.30 PARMA-EMPOLI DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-GENOA DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 MONZA-VENEZIA DAZN

27/10/2024 Domenica 18.00 INTER-JUVENTUS DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-ROMA DAZN