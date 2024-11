Chi sarebbe qualificato ad oggi ai prossimi turni di Champions? Il PSG sarebbe fuori

Se venisse cristallizzata la classifica attuale della Champions League, i playoff sarebbero molto divertenti. Perché le teste di Serie sarebbero Atalanta, City, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic e Dinamo Zagabria. Le nostre squadre non potrebbero incrociare ovviamente il Milan, perché squadra italiana, però potrebbero finire contro Bayern Monaco o Real Madrid, Benfica o Feyenoord, oppure Club Brugge, Atletico Madrid e PSV Eindhoven. Insomma, un'urna comunque abbastanza complicata per le nostre squadre, mentre paradossalmente sarebbe più semplice per i rossoneri, almeno sulla carta, perché c'è solo il City come big europea.

Tra le eliminate ci sarebbe da segnare il Paris Saint Germain, che è al venticinquesimo posto e rischia davvero di essere tagliata se non dovesse darsi una svegliata. Il Lipsia ha un piede fuori (è a zero punti), mentre lo Stoccarda - per quanto visto contro Juve e Atalanta - può anche trovare un posto fra le prime ventiquattro. Quasi incredibile notare che solo Liverpool, Inter, Barcellona e Borussia Dortmund, nelle prime otto, giocavano nella scorsa edizione di Champions. In questo momento sarebbe (forse) quasi più semplice l'ottavo che l'eventuale playoff.

Queste quelle qualificate attualmente: Liverpool, Sporting, Monaco, Brest, Inter, Barcellona, Borussia Dortmund, Aston Villa.

Le teste di serie dei playoff: Atalanta, Manchester City, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic e Dinamo Zagabria

Le altre: Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Milan, Feyenoord, Club Brugge, Atletico Madrid, PSV Eindhoven.

Le eliminate: Paris Saint Germain, Sparta Praga, Stoccarda, Shakhtar Donetsk, Girona, Salisburgo, Bologna, Lipsia, Sturm Graz, Young Boys, Stella Rossa, Slovan Bratislava.