Chiariello: "Il Napoli doveva prendere Theo Hernandez"

Umberto Chiariello, giornalista spotivo, ha parlato a Canale 21 di Theo Hernandez e dice: "A mio avviso Theo Hernandez dovevamo prenderlo noi questa estate: è il migliore giocatore del Milan, proprio il terzino che manca al Napoli sulla fascia mancina. Il Napoli prima difendeva alto, quella era la qualità, mentre ora i calciatori azzurri hanno paura e giocano schiacciati. Se Kalidou Kouliblay resta alto, Giacomo Bonaventura non tira mai e quel gol non lo fa. Non è colpa del senegalese, è un problema di tutto l'assetto difensivo. Il centrocampo non pressa, è un problema che ci portiamo dietro da molte partite. Non giochiamo la palla. Quando il Napoli giocava organizzato, era diverso".