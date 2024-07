Chiellini duro su Depay: "Ha bisogno di essere protagonista, sembra un rapper non è facile da gestire"

In merito all'attaccante olandese, ora svincolatosi dall'Atletico Madrid, Memphis Depay, ha parlato così l'ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini, analizzando il jolly offensivo seguito dal Milan.

Chiellini su Depay, le sue parole a Sky Sport: "Pronto per arrivare in Serie A? Dipende. Non penso sia facile da gestire. Sembra un rapper che poi è pronto per giocare a calcio. Ha bisogno di essere protagonista. Se lo prendi sai che deve giocare sempre come con l’Olanda e lo devi mettere al centro del progetto".