Chiellini: “Il Milan è più debole dell’Inter ma è avanti in classifica”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita di Juventus Inter, gara valevole per la finale di Coppa Italia, Giorgio Chiellini ha parlato anche dello stato di forma della Juventus e della lotta scudetto tra Milan e Inter. Queste le sue parole: “La Juve deve migliorare ma non solo negli scontri diretti, il Milan con tutto il rispetto è più debole dell’Inter ma è avanti. Il mister è la persona migliore per trasferire il DNA giusto e il prossimo anno non possiamo accettare di finire senza titoli“.