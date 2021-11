Chiellini; "Svizzera? Faremo una grande partita e ci qualificheremo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Rai Sport poco prima di lasciare Coverciano per infortunio, il capitano della Nazionale italiana Giorgio Chiellini, ha parlato della prossima gara contro la Svizzera, decisiva per la qualificazione al Mondiale in Qatar: “Devo dare forfait per un problema fisico ma cercherò di stare vicino ai miei compagni per questa partita importante che ci aspetta. Ma sono tranquillo e fiducioso, gli stessi sentimenti che ci sta trasmettendo il mister e sono certo che faremo una grande partita e che raggiungeremo la qualificazione al Mondiale. Sono tranquillo e faremo una grande partita. Ci sarò solo per stare vicino alla squadra e non per motivi diversi”.