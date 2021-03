Chiesa: "Netto il rigore per il Milan. Mikhitaryan? Non falloso l’intervento di Theo"

Massimo Chiesa, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi arbitrali di Roma-Milan su calciomercato.com: "Gara difficile, con diversi episodi spigolosi. Al 39’ Fazio a contatto con Calabria che va giù sulla linea dell’area. Per Guida ha toccato il pallone, ma il Var Irrati lo richiama e fa bene: il pestone è netto ed evidente, il rigore in favore del Milan corretto. Per la dinamica dell’azione, Guida si sarebbe dovuto porre il dubbio anche senza l’intervento del Var - ha detto a calciomercato.com -. All’80’ contatto Mikhitaryan-Theo: per il direttore di gara è fallo di attacco del giallorosso che però reclama un rigore e protesta prendendo un giallo. Troppo leggero il tocco dell’armeno, non falloso l’intervento di Theo: Guida doveva lasciar proseguire il gioco. Poco dopo, giusto lasciare proseguire sul contatto Karsdorp-Leao: troppo lieve per essere da calcio di rigore".