Chiesa su Allegri: "È un vincente, per il Milan è una grande scelta"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, ha parlato così del suo futuro e del suo possibile ritorno in Italia, magari al Milan dove ritroverebbe Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus: "Tornare in Italia? Sarà un tema da affrontare in estate. Io, il mio agente e la mia famiglia abbiamo un ottimo rapporto col Liverpool. L’obiettivo è arrivare pronto al raduno, cercheremo la soluzione migliore per tutti.

Andare nel Milan di Allegri? Se ne sono dette tante ma io ho grande rispetto per Max: mi ha dato tanto, l’anno scorso ero partito forte. È un vincente, per il Milan è una grande scelta. Lui mi ha fatto capire che potevo fare la seconda punta, allargandomi gli orizzonti. Sousa mi ha fatto esordire in A e con Mancini ho toccato il punto più alto all’Europeo, però Allegri mi ha dato tanto come crescita personale e modo di giocare. Da quanto non lo sento?Mi ha chiamato a settembre per farmi l’in bocca al lupo per il Liverpool. È stato molto carino".