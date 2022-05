Chivu: "Il Milan vince coi giovani? Tutte le società devono avere questo obiettivo"

MilanNews.it

Dall'evento Integration Heroes Match a San Siro parla il tecnico della Primavera dell'Inter, Christian Chivu. Queste le parole raccolte da Tuttomercwtoweb.



Da tecnico della Primavera, ci saranno club che prenderanno le scelte coraggiose coi giovani come il Milan?

"Le società hanno questo obiettivo: tutti lavorano per crescere al meglio i ragazzi da portare in prima squadra puntando sul settore giovanile".