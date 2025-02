Christian Pulisic è il Player Of The Match di Empoli-Milan

Christian Pulisic è il Player Of The Match scelto dalla Lega di Serie A per la partita di Empoli-Milan, terminata 2-0 in favore dei rossoneri. Il calciatore americano ha letteralmente cambiato il volto della gara con il suo ingresso nel secondo tempo, così come Leao e Santiago Gimenez. Per il numero 11 due assist decisivi proprio per portoghese e messicano.

Questi tutti i "Panini Player of the Match" del Milan dall'inizio del campionato:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal

22ª giornata, Milan - Parma 3-2 - Tijjani Reijnders

24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 - Christian Pulisic