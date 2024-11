Christian Pulisic è l'MVP di Slovan-Milan secondo i tifosi rossoneri

Christian Pulisic è l'MVP di Slovan Bratislava-Milan secondo il voto dei tifosi rossoneri sull'APP ufficiale del club. Questa il pezzo scritto sul sito del Milan come motivazione della scelta:

"Il Milan conquista una vittoria importante in trasferta contro lo Slovan Bratislava, imponendosi per 3-2 in una partita cruciale per il cammino rossonero. Protagonista assoluto è stato Christian Pulisic, che ha illuminato la serata con una gran prestazione. Il suo gol al 21’ ha aperto le danze, ma non solo.

Lo statunitense si è dimostrato il vero trascinatore dei rossoneri, meritando il titolo di MVP della partita. Pulisic ha messo in mostra tutto il suo talento con giocate di classe e precisione. Il suo gol, un destro chirurgico su assist di Abraham, ha dato il via alla serata europea dei rossoneri.

Non solo in fase offensiva, ma anche in copertura, Pulisic ha saputo fare la differenza, risultando un pericolo costante per la difesa avversaria e un punto di riferimento per i compagni. Le statistiche parlano chiaro: 3 tiri totali, di cui 2 nello specchio della porta, e 24 passaggi precisi su 28 tentati. Chris ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento fondamentale per il Milan, contribuendo in modo decisivo alla vittoria con il suo gol.

La sua capacità di incidere in ogni fase del gioco è stata determinante per il successo rossonero. Con il 40% dei voti, Pulisic ha superato nella corsa al premio di MVP Rafael Leão, 30%, e Fofana, 18%. Una prestazione da incorniciare per il nostro numero 11, che lascia ben sperare per i prossimi impegni"