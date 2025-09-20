Christian Pulisic è l'MVP di Udinese-Milan: doppietta e assist

Doppietta e assist. Basta questo per raccontare l'ennesima prestazione maiuscola di Christian Pulisic con la maglia del Milan: l'americano è stato uno dei trascinatori nella vittoria netta per 3-0 sul campo dell'Udinese. Gol ad aprire, assist a Fofana per il raddoppio e altro gol a chiudere il conto. Inevitabile che la Lega Serie A abbia consegnato a lui il premio di MVP della partita del Bluenergy Stadium.

A fine gara Pulisic è apparso in un video con Matteo Gabbia sui canali ufficiali del Milan, con il centrale italiano che si è rivolto direttamente ai tifosi rossoneri: "Ciao ragazzi! Sono con il miglior giocatore di questa sera! Siamo contenti di questa vittoria, grazie del vostro supporto! Forza Milan!"