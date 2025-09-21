Landucci: “Di Leao tutti ci parlavano in maniera un po’ vagabonda… Abbiamo trovato un ragazzo incredibile”

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa:

Come si inserisce Leao?

"Di Rafa tutti parlavano in maniera un po' vagabonda. Noi abbiamo trovato un professionista splendido. Abbiamo trovato un grande gruppo. Stasera abbiamo avuto grande rispetto dell'Udinese ed è questo atteggiamento che ci aiuta: temevamo molto questa partita e abbiamo basato le nostre chiacchiere soprattutto sull'aspetto motivazionale, poi su quello tattico. Siamo molto contenti".

ALLEGRI UN LEONE IN GABBIA

Massimiliano Allegri è un leone in gabbia nel suo posto nella tribuna stampa del "BluEnergy Stadium", che occupa eccezionalmente a causa della squalifica. Il tecnico rossonero, visibilmente irritato, dallo 0-3 in poi continua a uscire e rientrare dalla tribuna, ad arrabbiarsi e a sbattere i pugni sui tavolini. Le arrabbiature, che già c'erano state nel primo tempo, sono state più frequenti e anche a volume più alto dopo il terzo gol; in particolare, Allegri si è infastidio per ogni posizionamento sbagliato, soprattutto in fase difensiva, e per la gestione di alcuni singoli episodi dal secondo gol di Pulisic in poi.

Il messaggio del mister é chiaro: questa squadra deve imparare a non spegnere l’interruttore. E, per imparare a farlo, non devono avvenire cali di qualunque tipo - quindi né mentale né tecnico né tattico - neanche su uno 0-3.