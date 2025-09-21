live mn Fofana: "Per me quello che ci dice Landucci è un complimento. 10 gol? Allegri lo ha detto e ora tutti lo sanno: non ho scelta"

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Udinese-Milan.

Cosa è successo a questa squadra?

"Non è successo niente. Lavoriamo bene dalla pre-stagione, il mister fa un lavoro incredibile. Siamo cattivi, vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Siamo sulla buona strada".

Landucci ha appena detto che siete troppo educati e non vi lamentate mai...

"Per me è un complimento: vuol dire che cerchiamo di lavorare sempre".

Ora tante partite complicate...

"Che devo dire... È il campionato che è così: andiamo a pensare partita dopo partita, dobbiamo pensare prima al Lecce e dopo vediamo le altre. Non possiamo pensare ad altro prima di giocare quelle prima".

Ti mancano nove gol?

"Allegri ha detto che devo fare 10 gol, magari sarebbe stato meglio dirlo tra noi: ora tutti lo sanno. Quindi non ho scelta (ride, ndr).