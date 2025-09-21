Settimana prossima il Napoli, Landucci: "Martedì abbiamo un'altra partita importante"

Marco Landucci, vice di Allegri oggi sulla panchina del Milan in occasione della vittoria per 3-0 in casa dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara. Questo un estratto delle sue parole.

State prendendo la forma di Allegri? "Non so se sta prendendo le sembianze del mister, però oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria nell'aiutarsi e nel lottare su ogni palla. Poi hanno giocato bene tecnicamente. Avevamo un po' di paura per l'approccio ma lo hanno avuto molto buono"

Avete fatto tutti insieme un gradino? "Un gruppo serio, dobbiamo giocare al massimo partita dopo partita: ho sentito che la prossima è il Napoli, no abbiamo il Lecce. Stasera si festeggia fino a mezzanotte e mezza, poi martedì abbiamo un'altra partita importante perché abbiamo un passaggio di turno che per noi è molto importante"