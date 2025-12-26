Italia, Gattuso sul playoff di marzo: "Bisogna arrivarci con la giusta mentalità"
Gennaro Gattuso, CT dell'Italia, si è concesso in un'intervista a Vivo Azzurro. Il Commissario Tecnico ha ovviamente parlato di quello che sarà il playoff di marzo: "Tra tre mesi ci giocheremo qualcosa di importante, tutta l’Italia ci aspetta.
Ci vuole tranquillità, dovremo arrivarci con la giusta mentalità e di farci trovare pronti. Il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi, senza vedere i fantasmi alla prima difficoltà".
