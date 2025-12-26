Allegri e i suoi beniamini: ecco la top 10 dei giocatori più schierati dal mister

Dal suo ritorno al Milan, Allegri ha portato fino a questo momento il Milan al secondo posto in classifica, a -1 dalla capolista. Nel 2025 sono state 19 le partite giocate in tutte le competizioni, con 15 partite di Serie A e 32 punti raggiunti con 9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, per una media punti per partita di 2,13. 3 le partite di Coppa Italia, 2 vittorie contro Bari e Lecce e 1 sconfitta con la Lazio, che ha portato all'eliminazione dei rossoneri dalla competizione. Infine 1 partita di Supercoppa Italiana, persa contro il Napoli, attuale campione in carica. 29 gol segnati, tra tutte le competizioni e 16 i gol subiti. Parlando della rosa, chi sono i giocatori che il tecnico livornese ha schierato di più da inizio anno?

LA CLASSIFICA DEI GIOCATORI PIÙ UTILIZZATI DA ALLEGRI

1. Strahinja Pavlović – 19 presenze

2. Alexis Saelemaekers – 19 presenze

3. Mike Maignan – 18 presenze

4. Luka Modrić – 18 presenze

5. Fikayo Tomori – 17 presenze

6. Ruben Loftus‑Cheek – 17 presenze

7. Matteo Gabbia – 16 presenze

8. Youssouf Fofana – 16 presenze

9. Samuele Ricci – 15 presenze

10. Christian Pulisic – 14 presenze