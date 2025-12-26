Frey innamorato di Modric: “È un campione, vederlo al Milan è bellissimo”

Nell'ultima puntata dell'anno del podcast di Aura Sport, Cose Scomode, gli ospiti hanno analizzato l'anno solare calcistico che sta per terminare, individuando migliori squadre, giocatori, acquisti eccetera. Per quanto riguarda agli acquisti più utili, funzionali e decisivi dell'anno, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha individuato in Luka Modric quello più importante. Diversi i fattori che hanno portato a questa scelta, tra i principali la voglia di rimettersi in gioco dopo una carriera gloriosa al Real Madrid. Ma vediamo nel dettaglio il suo commento:

“Modric secondo me è stato il miglior acquisto della Serie A quest’anno. Chi ama il calcio, il fatto che sia arrivato Modric… stiamo parlando di un campione e i campioni magari vanno a giocare altrove. Ma un campione che nonostante la storia nel Real Madrid viene a giocare in Italia, nel Milan, in un top club, e vederlo ancora così è bellissimo”