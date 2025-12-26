Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? In vetta c'è il Milan

Oggi alle 11:32
Chi ha la media spettatori più alta tra le squadre nel massimo campionato italiano fino a questo momento? In vetta a questa speciale classifica, stilata in base ai dati riportati da Transfermarkt, c'è il Milan con una media di 73.012 spettatori a match, seguito da Inter (71.934), Roma (62.671), Napoli (50.716), Juventus (40.928) e Lazio (39.991).

Serie A, il tasso di riempimento degli stadi
Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo la Juventus con il 98,6%, a seguire ci sono poi Cagliari (97,4%), Milan (96,2%), Inter (94,8%), Como (93,1%) e Napoli (92,7%).