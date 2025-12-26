MN - Nicolodi rassicura: "Fullkrug è talmente abituato ad uscire da infortuni che è sempre stato a bravo a riprendersi subito"

Il Milan ha deciso di risolvere i propri problemi in attacco prelevando dal West Ham Niclas Fullkrug, classe 1993 del quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Pietro Nicolodi, collega di Sky Sport nonché esperto di Bundesliga.

Pensi che possa essere l'uomo giusto per il Milan di Allegri?

"Dipende da come sta sostanzialmente. Perché il suo problema è quello. Nel senso che buona parte della sua carriera è stata tormentata da gravi infortuni, periodi di breve pausa, dal non stare benissimo. In realtà è talmente abituato da uscire da infortuni che di solito è sempre stato bravo a riprendersi subito, però gli anni cominciano a passare anche per lui. Quindi non saprei dirti se sia in grado di tornare a buoni livelli subito".

Chi è Fullkrug?

"È un lottatore, è un giocatore che fa squadra. Sa tenere la palla, fa salire la squadra. Quando sei disperato la butti su, lui la prende di testa, la tiene viva. Devo dire che anche dal punto di vista tecnico è molto migliorato. All'inizio era abbastanza grezzo, però ha fatto dei notevoli progressi. Se sta bene è un giocatore che può starci".