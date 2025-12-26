Borghi e le qualità di Fullkrug: “Nei duelli non lo batti. Qualità e potenza nello stacco aereo”
Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. Il giocatore classe ‘93 arriva a Milano tra i i dubbi generali dei tifosi e della stampa riguardante le sue condizioni fisiche. Ma vediamo cosa ne pensa il giornalista di Sky:
“Ha presenza in area di rigore, difficile da battere nei duelli, ma è anche mobile, sa proporsi per ricevere palla, per essere approdo del gioco, e questo il Milan non ce lo aveva. Fullkrug porta questo, poi ha molta qualità nelle sponde, è uno che sa lavorare il pallone con i piedi. Parlando del Fullkrug in condizione è un giocatore che si incastra idealmente nel giocatore di Allegri. Aggiungo che è uno stoccatore e il Milan ha bisogno di freddezza sotto porta ed è obiettivamente uno dei migliori colpitori di testa che ci siano in giro. Ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo sia nella definizione sia nell’appoggio”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan