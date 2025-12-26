Borghi e le qualità di Fullkrug: “Nei duelli non lo batti. Qualità e potenza nello stacco aereo”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. Il giocatore classe ‘93 arriva a Milano tra i i dubbi generali dei tifosi e della stampa riguardante le sue condizioni fisiche. Ma vediamo cosa ne pensa il giornalista di Sky:

“Ha presenza in area di rigore, difficile da battere nei duelli, ma è anche mobile, sa proporsi per ricevere palla, per essere approdo del gioco, e questo il Milan non ce lo aveva. Fullkrug porta questo, poi ha molta qualità nelle sponde, è uno che sa lavorare il pallone con i piedi. Parlando del Fullkrug in condizione è un giocatore che si incastra idealmente nel giocatore di Allegri. Aggiungo che è uno stoccatore e il Milan ha bisogno di freddezza sotto porta ed è obiettivamente uno dei migliori colpitori di testa che ci siano in giro. Ha proprio tecnica oltre che potenza nello stacco aereo sia nella definizione sia nell’appoggio”.