Pavlovic, che balzo! Ecco di quanto è aumentato il suo valore in un anno
Strahinja Pavlovic è diventato nel corso del tempo una colonna portante della difesa rossonera. Non dimentichiamoci però da dove è partito il serbo: l'anno scorso a tratti è risultato anche fuori luogo e inappropriato al contesto rossonero, finendo spesso al centro delle critiche per la poca affidabilità che dava alla squadra. Con l'arrivo di Max Allegri però tutto è cambiato. Non solo il tecnico ha portato in primis sicurezze dal punto di vista mentale alla squadra e al ragazzo, ma ha anche riportato nella propria zona di confort i giocatori, tra cui proprio Pavlovic.
All'inizio del 2025 Strahinja Pavlovic aveva un valore di mercato secondo Transfermarkt di 18 milioni mentre oggi, pochi giorni alla fine dell'anno, il valore è salito a 28 milioni. Un +10 registrato dal serbo grazie alla sua evoluzione nelle prestazioni. Sempre secondo Transfermarkt, il 31 del Milan è il quinto giocatore più costoso della rosa, il 39esimo della Serie A e il quarto tra tutti i giocatori serbi.
