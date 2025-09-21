Zazzaroni su Allegri: "Quanta me**a gli hanno gettato addosso: invece è sempre lui"
Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, non le ha mandate a dire sul suo profilo Instagram e ha preso le difese di Massimiliano Allegri dopo la netta e bellissima vittoria del Milan per 3-0 in casa dell'Udinese che non aveva mai perso e che aveva subito solamente due gol fino a questo momento.
Zazzaroni si è espresso così su Allegri sul proprio canale social personale: "Quanta merda gli hanno gettato addosso negli ultimi tre anni i diffusori di cazzate... Non si è aggiornato, è finito... E invece è sempre lui: non ha un grande Milan, ma ha una grande mano".
