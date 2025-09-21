Costacurta: "Questo Milan tiene la palla come fosse un'amica. Centrocampo vera forza"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della partita che il Milan ha vinto in casa dell'Udinese per 3-0. Il commento dell'ex difensore milanista.

Le parole di Costacurta: "Questa squadra ha una capacità di tenere la palla tanto che la palla stessa sembra un’amica. Con Modric e con questo Rabiot, ho la sensazione che il centrocampo attuale del Milan sia la vera forza di questa squadra".